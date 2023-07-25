“Ryan Gosling se enojó tanto, que ya no contestó preguntas": Karen Villanueva destapa el berrinche que presenció

En una emisión más de ‘De Lo Que UNO Se Entera’, Carlos ‘Chicken’ Muñoz tuvo la oportunidad de hablar con Karen Villanueva, quien reveló su experiencia en la reciente entrevista que le hizo a Ryan Gosling y Margot Robbie.

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¿Por qué fue un momento complicado en su carrera?

Karen Villanueva ha revelado todo el proceso para poder formar parte de una alfombra roja, donde van a estar grandes estrellas.

Fuimos al corral de prensa, bueno tienes que estar formado desde la una de la tarde para que ellos llegaran a las ocho de la noche, llegaron tarde, llegaron una hora tarde, fue una cosa tremenda, ya estás sudando, ya estás cansado, te duelen los pies

Al final, las cosas no salen de la forma planeada, ya que los famosos llegan muchas horas después y lo hacen tarde.

Llegan, ellos pasan a la alfombra roja y luego pasan contigo, pero hay varios medios, no nada más estoy yo, entonces empiezan a pasar, Margot Robbie de este lado, Ryan Gosling de este lado, vienen los dos, te empiezas a preparar con tu pregunta, tienes menos de un minuto para preguntar

Sin embargo, las cosas se complicaron para Karen Villanueva, luego de que un compañero hizo enojar a Ryan Gosling con una pregunta sobre Martha Higareda.

Alguien que no sé quién, no sé qué medio fue, salió al otro día en redes sociales, le dijeron ‘Oye, te acuerdas de Martha Higareda’ se enojó tanto que le dijo ‘manager, ya no voy a contestar preguntas’

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Ya no quiso pasar Ryan Gosling con nosotros, eso fue lo primero que la pasé tan mal, porque estás ahí horas, y gracias a que le hacen ese tipo de preguntas que ni al caso ya no te responden