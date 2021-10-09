Bobby Larios habló del cáncer de próstata que padece.

Bobby Larios revela que tiene cáncer de próstata.

Bobby Larios padece cáncer de próstata; sin embargo por fortuna le fue diagnosticado a tiempo para su tratamiento.

Le hicimos 12 biopsias para poder saber dónde se encontraba la parte afectada; en la número 9, cuando mete el pinchazo que era más por atrás, ahí fue donde me saltó

Ante el certero diagnóstico, el médico indicó al histrión que debía someterse a seis semanas de radiación; sin embargo le aseguró que estaba a tiempo de ser curable.

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La mamá y el hijo de Bobby Larios se alarmaron

Cuando Bobby Larios dijo a su mamá e hijo que padecía cáncer de próstata, se alarmaron; sin embargo él les pidió que le dieran seguridad para poder seguir tratando su enfermedad firmemente y sin titubeos.

Mi mamá se desarmó, llore y llore, no quería volver a pasar lo mismo por la parte de mi hermana Alejandra, pues obviamente es un golpe durísimo y obviamente este tipo de enfermedades si no las combatimos es mortal

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