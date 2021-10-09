Bobby Larios habló del cáncer de próstata que padece.
El actor dijo que por fortuna le detectaron la enfermedad de manera oportuna para su tratamiento.
Bobby Larios revela que tiene cáncer de próstata.
Bobby Larios padece cáncer de próstata; sin embargo por fortuna le fue diagnosticado a tiempo para su tratamiento.
Le hicimos 12 biopsias para poder saber dónde se encontraba la parte afectada; en la número 9, cuando mete el pinchazo que era más por atrás, ahí fue donde me saltó
Ante el certero diagnóstico, el médico indicó al histrión que debía someterse a seis semanas de radiación; sin embargo le aseguró que estaba a tiempo de ser curable.
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La mamá y el hijo de Bobby Larios se alarmaron
Cuando Bobby Larios dijo a su mamá e hijo que padecía cáncer de próstata, se alarmaron; sin embargo él les pidió que le dieran seguridad para poder seguir tratando su enfermedad firmemente y sin titubeos.
Mi mamá se desarmó, llore y llore, no quería volver a pasar lo mismo por la parte de mi hermana Alejandra, pues obviamente es un golpe durísimo y obviamente este tipo de enfermedades si no las combatimos es mortal
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