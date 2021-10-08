Niurka reacciona a la decisión de Enrique Guzmán sobre Frida Sofía.

Niurka se conmovió con las acciones de Enrique Guzmán con su nieta.

Niurka se conmovió al enterarse de que Enrique Guzmán finalmente no procederá legalmente en contra de su nieta Frida Sofía, luego de haber sido denunciado por ella por violencia intrafamiliar y tocamientos indebidos, tal como él mismo lo expresó hace unos días en exclusiva con Ventaneando.

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Qué bonito el arrepentimiento, es la familia, creo que ese buen consejo se lo dieron Alex, Silvia, la familia

Al cuestionarle al respecto si cree que Frida Sofía podría quitar su denuncia, comentó:

Después de que Alejandra, que admiro, respeto y que soy su fan, dio las declaraciones en aquella entrevista con Adela, yo dije: ‘es el momento de callar, ya habló su mamá, ahora que todo lo que se hable de Frida, lo hable su mamá

En otros temas, lamentó que Ninel Conde siga enfrentando conflictos por las malas decisiones en torno a sus parejas sentimentales.

No, mi Ninelcita Conde está sufriendo tanto con toda la mam… que le está sucediendo, a Ninel no le están echando ninguna brujería, para nada; Ninel se echa brujería sola porque toma decisiones muy pen…

Niurka habló sobre Lyn May

Respecto a las burlas que ha recibido Lyn May al invitar a usar botox para tener una belleza como la de ella, Niurka comentó:

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