Se pone su primera borrachera mexicana y conquista el mundo.

Un gringo acudió a una fiesta y se puso su primera borrachera mexicana en la que bailó a ritmo de banda y sin ningún pudor confesó su "hazaña" en un video en TikTok.

Una usuaria de la red de videos llamada Sirena del Desierto, publicó la grabación donde se puede ver el proceso que vivió el gringo, de nombre Ben, desde que comienza a tomar hasta que está completamente alcoholizado.

Primero se ve al joven de Estados Unidos consumiendo una cerveza asegurando que él no entiende nada debido a que no es su idioma.

Luego, el gringo aparece en la borrachera confesando que ya llevaba 15 bebidas. Al calor del alcohol, el chico se despoja de su saco y se queda solamente con la camisa.

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Gringo baila bien las rancheras

El joven estadounidense no perdió la oportunidad de bailar junto a los demás asistentes a la fiesta, incluso presume las vueltas que da al ritmo de música regional mexicana, como la banda.

El video del gringo mientras baila, bebe y disfruta de una borrachera a la mexicana, cuenta con miles de reproducciones en la plataforma, ‘me gusta’ y comentarios.

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