Da a luz a los 70 años; noticia le da la vuelta al mundo.

Jiyunben Rabari se convirtió en la mujer más famosa del mundo porque dio a luz a los 70 años de edad.

La mamá primeriza es originaria de India, su esposo tiene 75 años y el bebé se encuentra en perfecto estado de salud.

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La anciana se convirtió en una de las madres primerizas más longevas del mundo, pues ella y su esposo nunca se dieron por vencidos en su lucha por tener un hijo, por lo que después de más de 45 años de intentos fallidos, lo lograron.

Jiyunben Rabari se embarazó a través de la fecundación ‘in vitro’; a pesar de que podía ser algo muy riesgoso a su edad, la mujer cumplió su sueño.

“Cuando vinieron por primera vez a nosotros, les dijimos que no podían tener un hijo a una edad tan avanzada, pero ellos insistieron. Dijeron que muchos de sus familiares también lo hacían”, señaló el médico encargado del procedimiento.

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