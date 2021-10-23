Va al doctor por dolor de estómago, descubren que tenía un teléfono.

Un hombre con un fuerte dolor de estómago acudió al médico para ser atendido y averiguar a qué se debía su malestar, pero lo que nunca se imaginó es que se tenía un móvil que se había tragado meses atrás.

El diagnóstico médico del hombre dio la vuelta al mundo; los hechos ocurrieron en el Hospital Universitario de Asuán, en Egipto, de acuerdo con The Mirror.

El paciente tenía fuertes molestias en su estómago, así que los médicos le ordenaron estudios y ultrasonidos para saber qué es lo que estaba mal y los resultados dejaron atónitos a los especialistas, pues no podían creer lo que habían encontrado.

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Un teléfono llevaba meses en su estómago

Era un teléfono lo que estaba obstruyendo su estómago y poniendo en riesgo la vida del hombre. Confesó que el dispositivo tenía seis meses en su interior, pero no había acudido al hospital por vergüenza.

El paciente pensó que desecharía el teléfono de forma natural, pero eso jamás pasó, lo que provocó que los alimentos ingeridos no fueran correctamente digeridos.

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