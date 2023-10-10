Eliminan “marido y mujer” del Código Civil: ¿Cómo se llamarán ahora en México?

En la actualidad muchas cosas han cambiado y todos nos hemos ido adaptando a las nuevas tradiciones. En ese sentido, las minorías de nuestro país, han tenido una lucha muy grande por sus derechos y reconocimiento por distintas instancias de gobierno.

Uno de los logros más importantes, es el matrimonio igualitario, el cual ya es reconocido en gran parte del territorio nacional, lo que ha llevado a varias modificaciones en el Código Civil.

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¿Cuáles son los cambios en el Código Civil?

Hace unos días, el Senado de la República realizó unas modificaciones al Código Civil Federal, con las cuales se tomó la decisión de desaparecer el término ‘marido y mujer’, el cual fue cambiado por el ‘conyuges’.

La decisión fue tomada por las autoridades, con la finalidad de evitar las discriminación en las parejas del mismo sexo que han elegido el matrimonio como una forma de demostrarse amor.

La propuesta fue aprobada con el voto de 67 senadores, por lo que ya fue pasada a la Cámara de Diputados, quienes tendrán que hacer la votación correspondiente para hacer los cambios a los artículos 168, 172, 177, 216, 217 y 218.

Dentro de las propuestas que tienen la reforma, se puede leer el siguiente texto, el cual tienen la finalidad de adaptarse a los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Nuestras leyes no deben discriminar a ninguna persona por su orientación sexual y el marco jurídico existente debe ofrecer una protección adecuada contra cualquier tipo de práctica discriminatoria, de este modo garantizamos el respeto a todas las personas y damos cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación

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Con la modificación al Código Civil Federal, las leyes se actualizan para ser inclusivas con todas las parejas que han tomado la decisión de unirse en matrimonio.