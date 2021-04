¿BTS en Venga La Alegría? Así se escuchó Dynamite. (VIDEO)

La magia, diversión y sonidos pegajosos de BTS inundaron nuestro foro de Venga la Alegría. La música de la banda surcoreana se hizo presente en cada uno de nuestros rincones, cautivando a millones de televidentes mexicanos.

La banda de K-Pop, que está conquistando a las nuevas generaciones, ha sido acreedora de múltiples premios en los MTV Music Awards, American Music Awards, Billboard Music Awards y hasta una nominación a los Premios Grammy 2021.

Por si fuera poco, los Bangtan Boys también nos han enamorado con su maravilloso repertorio musical. Temas como Dynamite, I Need U, Life Goes On, Save Me, Serendipity y muchos otros suenan en nuestras listas de reproducción.

¡Renata Tello, de La Voz Kids, nos acompañó y cantó ‘Dynamite’!

Te puede interesar: La Voz Kids: Así fue la presentación de Alex en la Gran Final.

¿Cómo llegó BTS a nuestro foro de Venga la Alegría?

Renata Tello, finalista de La Voz Kids 2021, visitó nuestro foro de Venga la Alegría para demostrar que es una de las pequeñitas más talentosas del momento.

La integrante del equipo María José cantó el tema Dynamite entre el aplauso emocionado de los televidentes.

Las ARMY también apoyaron a Renata desde sus casas, pues cantó el tema más popular y viral de la banda surcoreana.

Con inolvidables pasos de baile y un look de estrella pop, Renata dejó claro que es una gran admiradora de la banda del momento BTS.

No es la primera vez que la mexicana sube al escenario para brillar de pies a cabeza con el tema Dynamite.

El pasado lunes 26 de abril, Renata Tello subió al escenario de La Voz Kids para interpretar el mencionado éxito de BTS.

La pequeña cautivó a medio mundo con sus pasos de baile, glamouroso estilo e increíbles notas altas. Por si fuera poco, nuestra querida coach María José se dijo orgullosa de la participante, quien mostró su progreso a lo largo de la competencia.

No cabe duda que Renata Tello nos regaló una de las mejores presentaciones de la temporada y hasta podría ser la próxima estrella del K-pop en nuestro país.

También te puede interesar: La Voz Kids: Randy hizo una propuesta especial a Christian Nodal.