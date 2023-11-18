Buen Fin 2023: ¿Cómo obtener un descuento del 100% en el pago de predial en Edomex?

Hay momentos que son una ayuda y claramente hay circunstancias que están hechas para aprovechar. Este caso lo que nos convoca, es el mencionar la manera de obtener un descuento del 100% en el pago predial en Edomex en el marco del Buen Fin 2023.

Este programa ayuda a reducir deudas, como también a ponerte al día con lo que refiere a los pagos atrasados de tu predial. También es conocido como el "fin de semana más barato del año" y a partir de ello es más que óptimo acceder a los descuentos, como a las facilidades de pago en miles de establecimientos para que la clientela tenga la oportunidad de adquirir bienes o servicios. Es decir, puedes cancelar una deuda y aquí vamos a comentarte el caso.

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¿Cómo obtener un descuento del 100% en el pago predial en Edomex en el marco del Buen Fin 2023?

La realidad, es que el Ayuntamiento de Naucalpan en el Estado de México, aprobó un acuerdo que permite que los contribuyentes disfruten del descuento de un 100% en multas y recargos que estén relacionados con el pago del predial correspondientes a este año como a los anteriores.

La iniciativa en cuestión, ha sido respaldada por integrantes de ese lugar en la 82º Sesión Ordinaria de Cabildo. A partir de ello, el gobierno municipal aseguró ser "sensible", pues han realizado campañas de descuento que buscan aliviar la carga económica de la gente, también aportan certeza jurídica sobre el patrimonio total.

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Es necesario saber que, esto se extiende por todo noviembre, quienes opten por la regularización de los pagos de impuesto predial o las discrepancias de construcción en sus propiedades, podrán disfrutar de esos descuentos siempre que hagan el pago correspondiente en una sola exhibición.