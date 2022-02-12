¿Familia de El Buki se molestó con el reencuentro de la agrupación?

Los Bukis ofrecieron una conferencia de prensa en el Estadio Azteca para hablar sobre su próxima gira en diciembre de este mismo año, misma que tiene más que entusiasmados a los fans.

Marco Antonio Solís se dijo feliz por limar las asperezas con sus compañeros y por la fidelidad del público mexicano.

Es una semilla que nos tiene unidos y motivados en este proyecto. Todo lo hemos hecho con mucho amor y esa semilla sigue presente

Las canciones siguen presentes, hay mucha música del recuerdo, de nuestro mundo, de nostalgia…

Otros integrantes de Los Bukis aseguran que su show será un evento muy “sofisticado”.

Tenemos el entusiasmo y las ganas de reencontrarnos con el público de México. Le tenemos un gran respeto y un gran aprecio al público por todo el apoyo

Es una forma de podernos comunicar con la gente a través de nuestras canciones y del lenguaje que Marco ha sabido interpretar en sus letras y que nosotros hemos tratado de aportar con nuestros conocimientos

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Familias de Los Bukis están felices por la nueva gira

Los Bukis confesaron la reacción de sus familiares al enterarse de este reencuentro musical tras tantos años de estar separados.

La familia de Los Bukis están felices y siempre nos apoyan. Yo creo que hay tiempo para todo, para el trabajo y para estar en casa…

Nos gustaría hacer más fechas, pero es muy sofisticado lo que queremos presentar en equipo y audio, por lo que moverlo no es tan fácil

Maro Antonio Solís agradece la confianza de los admiradores a lo largo de todos estos años.

El público es muy fiel, yo no sé de un público tan fiel como el de Los Bukis... esperar un cuarto de siglo y volver como si nada hubiera pasado, es una fidelidad única. Estamos más que motivados para hacer esto en México de una forma única

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