Buscan a dueño de billete, decía "último domingo del abuelo”.

La tradición de los domingos por parte de los abuelos es una de las cosas más preciadas durante la infancia, pues sin importar la cantidad, la acción da un gran valor sentimental.

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En redes sociales se viralizó una fotografía de un billete con una nota muy emotiva: "último domingo del abuelo".

Los usuarios no dudaron en compartir esta publicación, pues mencionan que el billete no es de gran valor económico, pero su valor sentimental es inigualable debido a que se trata de un último detalle que el abuelo del dueño tuvo.

La búsqueda del dueño

Por medio de la plataforma Facebook, una usuaria identificada como Glez Mari compartió una fotografía de un billete de 50 pesos que tiene un post-it fijado con diurex. En un pequeño trozo de papel color rosa se lee un pequeño mensaje y está fechado con el día 20 de marzo del 2021.

La publicación fue acompañada con un mensaje de la usuaria en donde explica que recibió este billete como cambio por una persona que no recuerda y que desconoce las razones por las que tuvo que pagar con ese billete.

Tras leer el mensaje que contenía, la usuaria supone que el billete tiene un valor sentimental y que fue conservado por el dueño hasta que se vio obligado a pagar con él.

Me dieron este billete en un cambio y a lo que dice me imagino que es el último domingo que recibió de su abuelito. Me imagino que por eso hasta lo marcó y quiso conservarlo

De acuerdo con la publicación, la mujer entregará el billete a quien afirme ser el dueño, siempre y cuando le diga el nombre del abuelo que está escrito en el post-it, por lo que en la fotografía que tomó lo borró.

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