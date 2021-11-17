Sorprende con conmovedor discurso en la boda de su hermana. (VIDEO)

El discurso de un niño en la boda de su hermana se volvió viral en todas las redes sociales, después de que el menor tomó el micrófono y conmovió a todos los invitados.

Se sabe que el menor responde al nombre de Gus Bower, tiene 9 años de edad y ya es todo un fenómeno en TikTok.

El video del discurso fue difundido por la fotógrafa de bodas Ori Swiatkowski, quien escribió “agarren sus pañuelos” en la descripción del filme.

Se puede ver al niño con un traje de gala, mientras toma su celular con una mano y el micrófono con la otra.

El menor comienza a llorar y asegura que son "lágrimas de felicidad" por ver a su hermana feliz.

Katie, te quiero mucho, estoy feliz porque me diste un cuñado

Tras las emotivas palabras del pequeño, otra toma muestra los rostros de los novios conmovidos y a punto de llorar frente a todos los invitados.

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Discurso de niño en boda conmueve a decenas de internautas

Más de una persona se dijo conmovida tras ver a Gus Bower al borde de las lágrimas en la boda de su hermana.

“Esto me hizo llorar”, “Derritió mi corazón”, “Estoy llorando” y “Que hermoso momento”, fueron algunos comentarios por parte de los internautas.

El momento fue publicado originalmente en TikTok, pero después llegó a los medios nacionales e internacionales.

El emotivo discurso estuvo acompañado por la canción Home de Edith Whiskers, tema que hizo más nostálgico el momento.

La fotógrafa Ori Swiatkowski tiene un gran número de seguidores en TikTok, pues constantemente comparte sus anécdotas en todo tipo de bodas.

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