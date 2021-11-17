Se gana al mundo tras darle a su mamá su primer sueldo como tiktoker.

Un tiktoker se ganó su primer sueldo por esa labor y cumplió su promesa de dárselo íntegro a su madre. Con esta acción, el chico obtuvo el respeto del mundo, pues el video que atestigua lo que hizo fue viral.

El joven protagonista de esta historia es Allyson Galindo, residente de Brasil, gamer e influencer. A principios de agosto, el influencer subió un video a su cuenta en el que aparece visitando a su mamá, con quien no vive desde que decidió comenzar su carrera en las redes.

El tiktoker la encontró haciendo labores domésticas, por lo que la sorprendió sacando su cartera e intentando encontrar las palabras para darle el dinero.

“Mamá, sabes que me fui de casa hace no mucho. Salí a perseguir mis sueños, pero volví para darte esto, mi primer sueldo que recibí como streamer”, expresó conmovido el chico.

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El video donde el joven da el sueldo se vuelve viral

El sueldo sumaba el equivalente a dos mil pesos mexicanos y el video donde se hace la entrega a la mamá del gamer se viralizó en TikTok.

El visual ya cuenta con más de 5 millones y medio de reproducciones y cientos de comentarios en los que se celebra el acto del influencer.

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