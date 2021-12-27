Rifa su camioneta para tratamiento contra el cáncer; ganador se la devuelve.

Juan Manuel Vidales fue diagnosticado con cáncer de estómago, por lo que tuvo que pagar una cirugía y un tratamiento a través de una rifa.

El hombre decidió rifar su camioneta, una PickUp Chevrolet de color blanco, además de dos premios de 10 mil y 20 mil pesos.

El boleto de la rifa tuvo un costo de 199 pesos y se eligió al ganador conforme al sorteo de la Lotería Nacional.

Don Juan Manuel agradeció que ganó su primera batalla contra el cáncer tras superar su cirugía y someterse a un tratamiento con éxito.

“En enero sigo mi tratamiento, esta cirugía fue un gran avance porque ya estaba en días para morirme, me siento muy contento muy bendecido por dios y por el cariño de todos ustedes", escribió en Facebook.

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Ganador de la rifa devuelve camioneta a enfermo de cáncer

El video del ganador de la rifa quedó inmortalizado en Facebook, donde se dio a conocer a un joven de camisa azul como el ganador.

“Seguiremos luchando porque la vida sigue adelante… me siento muy alegre y contento de estar con ustedes”, expresó Juan Manuel después de dar a conocer al ganador de su camioneta.

Acto seguido, un grupo de amigos sorprende a Juan Manuel con los papeles de la camioneta, misma que se puede ver envuelta con un enorme moño rojo.

“Le pusimos un moño como regalo porque le queremos regalar la camioneta. La camioneta no pudo quedar en mejores manos que en las tuyas”, expresan los amigos del hombre.

Juan Manuel agradece la bondad de sus amigos

Juan Manuel no pudo evitar romper en llanto y cubrir su cara con las manos, ya que jamás imaginó tener de vuelta su camioneta después de la rifa.

“Muy bendecido de tener amigos así como ustedes con el corazón tan grande, muchísimas gracias de corazón”, expresa el hombre al borde de las lágrimas.

El video de la rifa ya cuenta con 8 mil reproducciones en aumento, además de múltiples comentarios de los internautas conmovidos por la noble acción del grupo de amigos.

“Tienen un gran corazón”, “Serán bendecidos siempre” y “Disfruta de tus verdaderos amigos”, escribieron algunos usuarios de las redes sociales.

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