FOTOS | "Acuérdate de dónde vienes". Le dice Caeli a Kimberly Loaiza.

Luego de todo el éxito que ha tenido la influencer Kimberly Loaiza, algunos dicen que ya se le subió, ¡y Caeli le envía un duro mensaje!

Hay cientos de miles de influencers en todo el mundo y es muy común que existan polémicas, pues lamentablemente el éxito trae consigo envidias o mareadas en un ladrillo... ¿Qué hay de nuevo en el mundo de las redes sociales? ¡Controversia entre dos de las más exitosas youtubers de México! Caeli y Kimberly Loaiza.

Caeli vs. Kimberly Loaiza.

La relación entre ambas influencers parecía respetuosa, tal vez no eran las mejores amigas pero se respetaban y admiraban mutuamente... ¡Y no, vivimos engañados! Pues hace unos días se ventiló un problema que vivieron hace cuatro años, a pesar de que ya pasó tiempo, fue una situación que afectó la relación entre ambas.

A través de un en vivo de TikTok, Caeli no se quedó callada, pues algunas acciones por parte de Kimberly Loaiza no le han parecido correctas... Por ejemplo, que dejara en visto sus mensajes felicitándola por el nacimiento de sus hijos, ¡y es que tampoco la invitó al KL Fest que se llevó a cabo hace unas semanas!

La molestia de Caeli surgió porque ella le tendió la mano a Kimberly Loaiza en el pasado y asegura que con las acciones que hizo por ella, impulsó su carrera, así que esperaba compartir esos momentos como una vieja amiga. “Mi amor, sólo acuérdate de dónde vienes, baby, la verdad”, dijo Caeli en su transmisión.

Y es que en 2017, las influencers hicieron un video colaborativo imitando poses y vestimentas de fotografías. Además, en 2020, Caeli hizo un reto de decir 10,000 veces el nombre de Kimberly y la misma Loaiza le comentó emojis de agrado en su video. ¿Y luego, qué pasó?

Kimberly Loaiza no contesta acusaciones, ¡pero el que entró al quite fue su esposo Juan de Dios Pantoja! “Caeli, no fuimos a tu casa por gusto, recuerda que tú me buscaste para que fuéramos a tu depto, porque supuestamente nos ibas a proponer un súper proyecto... Viajamos desde Tijuana hasta LA en auto por casi 3 horas, para que nos contaras que tu súper proyecto era ser parte de tu team... Teníamos que grabar de lunes a sábado exclusivamente para tu canal, nos teníamos que quedar a dormir en tu sala porque los 2 cuartos de tu departamento ya estaban ocupados, cabe recalcar que si queríamos ir al baño, teníamos que pedir permiso para entrar a los cuartos, claramente rechazamos tu oferta... Antes de que regresáramos, Kim colaboró contigo para que valiera la pena el viaje que hicimos” Dijo Pantoja en un mensaje a Caeli que posteriormente publicó a través de sus redes sociales.

Por último remató diciendo: “Quiero recalcar que Kim no viene de ti, al contrario deberías de estar agradecida que el video con más reproducciones de toda la historia de tu canal (después de tu roast) es la colaboración que tienes con Kim”. ¡BOOOOOM!

¿Qué contestará Caeli?

