Así puedes calcular el dinero que te toca de aguinaldo en diciembre 2023

El aguinaldo es una prestación laboral que todos los trabajadores en México esperamos con ansias cada diciembre, el cual está establecido en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Sin embargo, ¿sabes cómo calcularlo? En esta ocasión, te guiaremos a través de los pasos necesarios para calcular el dinero que te toca de aguinaldo en diciembre de 2023 y si serás alguno de los que le tocará doble este año.

De acuerdo con la LFT, el aguinaldo debe entregarse antes del 20 de diciembre de cada año. Es importante señalar, que algunas empresas pueden ofrecer más días, de acuerdo con sus políticas internas, pero el mínimo requerido es 15.

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

La buena noticia es que esta prestación, es para todos los trabajadores, ya sean de base, de confianza, de planta, sindicalizados, por obra o tiempo determinado, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros semejantes. Si estás empleado bajo cualquiera de estos esquemas, tienes derecho a recibir tu aguinaldo antes de que termine el año 2023.

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¿Cómo calcular el aguinaldo?

Ahora, veamos cómo calcular tu aguinaldo de manera precisa:



Calcula tu salario promedio diario : Divide tu salario mensual neto entre los 30 días del mes, para obtener tu salario promedio diario. Por ejemplo, si tu sueldo neto es de $10,000.00, divide esto entre 30, lo que da como resultado $333.33 como tu promedio diario.

: Divide tu salario mensual neto entre los 30 días del mes, para obtener tu salario promedio diario. Por ejemplo, si tu sueldo neto es de $10,000.00, divide esto entre 30, lo que da como resultado $333.33 como tu promedio diario. Multiplica por los días de aguinaldo: Luego, multiplica el monto que ganas diariamente por los 15 días de aguinaldo mínimos. Siguiendo el ejemplo anterior, multiplicar $333.33 por 15, da como resultado $5,000 pesos. Este sería tu pagp en diciembre de 2023.

¿Cómo calcularlo si aún no cumples el año laboral en la empresa?

Pero, ¿qué sucede si aún no has cumplido un año en la empresa donde trabajas? En ese caso, aún tienes derecho al aguinaldo, pero será proporcional al tiempo que llevas trabajando. Aquí está cómo calcularlo:



Calcula el aguinaldo estándar diario : Divide el monto del aguinaldo estándar (por ejemplo, $5,000) entre los días del año (365), lo que da como resultado $13.698 pesos.

: Divide el monto del estándar (por ejemplo, $5,000) entre los días del año (365), lo que da como resultado $13.698 pesos. Multiplica por los días trabajados: Luego, calcula los días que has trabajado en el año (por ejemplo, 180 días, que serían seis meses completos) y multiplica esta cifra por tu cuota proporcional de aguinaldo. En este ejemplo, serían 180 días trabajados multiplicados por $13.698, lo que da un total de $2,469.2 pesos. Este sería tu pago proporcional.

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Calcular tu aguinaldo es importante para asegurarte de recibir lo que te corresponde. Si tienes dudas o enfrentas problemas con tu gratificación económica a fin del año, no dudes en comunicarte con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) para obtener asesoramiento y resolver cualquier problema laboral.