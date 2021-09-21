Camila Sodi descalificó los señalamientos en contra de su ex, Diego Luna.
La actriz salió en defensa de su expareja y habló de su nuevos proyectos que la van a mantener unos meses lejos del país.
Camila Sodi defiende a su exesposo tras supuesto desvío de fondos.
Camila Sodi viajó el viernes pasado a Madrid, España, para la grabación de una serie. Después de tardar una eternidad documentando, salió con prisa para cruzar los filtros de seguridad del aeropuerto, pero en el trayecto descalificó los señalamientos de un presunto desvío de los fondos que su ex Diego Luna y Gael García, recibieron a través de su organización Ambulante.
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¿Cuál es la situación?, cuéntenme bien, y ustedes creen todos los chismes que ustedes mismos hacen, no. No, yo creo que la gente sabe perfectamente la gran persona que es
Mantiene contacto con su abuela
Por otro lado, Camila aseguró tener comunicación con su bisabuela Doña Eva Mange, de lo que se dio cuenta Laura Zapata el pasado viernes en Ventaneando.
Tengo noticias de toda la familia, he hablado con mi abuelita y le digo que la amo y que le hablo al ratito. Hablamos todos los días, gracias a Dios todos estamos muy bien, haciendo lo mejor que podemos
Las comparaciones con su tía Thalía
Sodi dejó claro que siempre para en seco a los que la atacan en redes comparándola con su tía Thalía.
Yo les pongo alto siempre a todos
Durante la grabación de su serie, Camila vivirá seis meses en España.
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Me voy a hacer un proyecto en España, una serie divertidísima y no les puedo contar mucho, pero estoy muy contenta, voy a estar haciendo esa serie seis meses en Barcelona, en Madrid, en Alicante. Mi madre me vino a despedir, estamos todos juntos, pues el núcleo familiar y estoy bien contenta de poder ya decirles que voy a hacer mi serie