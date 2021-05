La actriz Camila Sodi recordó cómo vivió su divorcio de Diego Luna.

La sobrina de Thalía confesó que sufrió mucho tras su separación, pero hoy está lista para enamorarse y dar su mejor versión al hombre que llegue a su vida.

Camila Sodi, quien acaba de estrenar una película de terror mexicana “El exorcismo de Carmen Farías” abrió su corazón como pocas veces en la vida y confesó cómo vivió su divorcio de Diego Luna y cómo le afectó.

En entrevista con Aislinn Derbez, la actriz de Luis Miguel, la serie confesó de lo difícil que fue para ella separarse del padre de sus dos hijos y también habló de cómo es su relación actual por el bien de su familia.

“Se te muere una expectativa y se te muere una construcción social de lo que tiene que ser una familia. Duele obviamente la parte emocional, pero duele muchísimo la parte estructural, se te caen las estructuras, entonces volver a acomodar eso... volver a conectar y a preguntarte ‘¿para mí qué significa y qué es lo importante para mí?’ Se te cae todo para que lo vuelvas a construir como tú quieres”, indicó Camila Sodi en el podcast La Magia del caos.

La sobrina de Thalía reveló que llevar un divorcio respetuoso y amoroso fue clave para hoy llevarse bien con Diego Luna: “Las herramientas que uno va recolectando en la vida son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor y al final decides si te quieres quedar o no en la relación que estás y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son, son durísimas, pero son consecuencias que al final juegan a tu favor”.

Camila Sodi también compartió con Aislinn Derbez uno de los momentos más difíciles que vivió públicamente con Diego Luna y que ella misma asegura que la dejó marcada hasta el día de hoy: cuando ella y su esposo estaban discutiendo sobre su divorcio y un fanático los interrumpió para pedirles un autógrafo: “Yo estaba llorando... una escena súper cabr*na, estábamos en el proceso (de divorcio) y nunca se me va ha olvidar... ‘perdón que los interrumpa, pero me pueden dar un autógrafo’, no podía, volteé a verlo llorando como desquiciada y le dije ‘te atreviste’. No podía creer la situación, me trabé, les valió madr¨*s”.

La sobrina de Thalía también contó cómo la prensa ha tenido un impacto negativo en su vida desde pequeña: “La prensa me hizo daño desde que era muy chiquita. Crecí protegiéndome de la prensa del corazón, que siempre estaba como al acecho desde que era chiquitita, acosándome, poniendo cosas horribles”.

Al tocar el tema de la maternidad, la actriz reveló que dejó su carrera a un lado un tiempo para poder disfrutar la vida con sus hijos, pero también confesó que los embarazos y la depresión postparto las padeció mucho.

“Yo era de las que nunca quería tener hijos... era intolerante a los niños... pero una vez que eres mamá, te vuelves mamá de todos los niños, la viví a toda madr*... era feliz con mi panzota y comiendo, la gocé mucho... no me gustó estar embarazada, me dio anemia las dos veces, la padecí muchísimo... el segundo postparto lo pasé fuertísimo”, indicó la actriz.

Por último, Camila Sodi confesó que está abierta al amor: “Tengo ganas ya, durante mucho tiempo no porque estaba trabajando en reconstruirme a mí y mis conceptos (además de) todo de lo que venimos hablando, pero creo que estoy en un lugar bastante maduro emocionalmente”, concluyó.