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FOTOS | Camilo y Evaluna mostraron por primera vez el rostro de su hija Índigo

Un video que circula en redes sociales, reveló la carita de Índigo, hija de Camilo y Evaluna, ¡pero ellos dejaron que los medios la vieran! Te compartimos las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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