Esta es la canción de Susana Zabaleta con la que defendió su amor por Ricardo Pérez

Una de las parejas más mediáticas del momento es la “Ricaleta”, conformada por Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, quienes han dado de qué hablar por las recientes declaraciones de Mariana Soeane, quien insinuó que la actriz y cantante mantenía al famoso comediante mexicano.

Sin embargo, recientemente la actriz y soprano sorprendió a propios y a extraños lanzando su más reciente tema “Pecado Mortal, una producción que dejado boquiabiertos a todos por la participación de su pareja, el comediante mexicano Ricardo Pérez.

Susana Zabaleta platica de su noviazgo con Ricardo Pérez a un año de su inicio [VIDEO] Zabaleta también tocó el tema de la desafortunada declaración que realizó Mariana Seoane sobre su romance con Ricardo Pérez. ¿Qué le dijo?

Actualmente el videoclip de este tema, ya supera las 50 mil reproducciones, pues las escenas revelan la cercanía, complicidad y amor que existe entre ambos famosos a pesar de la notable diferencia de edades.

¿Qué se observa en el videoclip?

En el videoclip de “Pecado Mortal” se observa a Susana Zabaleta y a Ricardo Pérez en una sesión fotográfica en donde se les nota en actitud relajada y cariñosa.

La participación de Ricardo Pérez fue por demás inesperada, incluso para él mismo, como lo expresó el comediante en los comentarios del videoclip de “Pecado Mortal”.

¿Qué dijo Ricardo Pérez?

“Fue una sorpresa. TE AMO, MI REINA. Gracias por mantenerme… tan feliz. Voy a ver este clip setecientas veces”, escribió Pérez en la publicación del videoclip.

¿Por qué Susana Zabaleta incluyó a Ricardo Pérez en su videoclip? La decisión de Susana Zabaleta de incluir a Ricardo Pérez responde a una intención artística y emocional.

¿Qué dice “Pecado Mortal”?

Yo sé que tu amor es un castigo,

que amarte es pecado mortal

y que nada entre tú y yo es permitido,

y entre sombras nos tenemos que adorar.

Quiéreme lo mismo que te estoy queriendo yo,

mírame con fuego en las pupilas de ansiedad,

tómame que a todo estoy dispuesta por tu amor.

Y siénteme como te siento yo,

búscame con el deseo ardiente de pecar

y bésame, que sangren nuestros labios al besar.

Júrame que aunque el mundo me juzgue,

aunque todos me juzguen,

tú me perdonarás.