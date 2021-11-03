Este es el tráiler de la última temporada de La Casa de Papel. (VIDEO)

Tenemos buenas noticias para los amantes de La Casa de Papel. Este miércoles fue liberado el tráiler de su temporada final, el cual estará dando cierre a la exitosa serie española de la plataforma de streaming Netflix.

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El volumen 2 de la quinta temporada de La Casa de Papel mostrará el final del mayor atraco del mundo por parte de la Resistencia.

Además retoma lo que pasó en el volumen 1, donde Tokio, uno de los personajes más queridos, perdió la vida.

Ves las caras de aquellos a los que has fallado y es como si una bola de fuego te atravesara el pecho

Esto dará paso a las imágenes en donde veremos a la Resistencia dentro del Banco de España viviendo sus horas más intensas, al tratar de sacar el oro.

Aunque en su plan se deberán enfrentar al Ejército que los rodea, la cuestión será si podrán conseguir escapar sin ser arrestados.

¿Cuándo se estrenará la temporada final de La Casa de Papel?

Los fans se encuentran a la espera de su estreno para así concluir la historia de los ladrones más populares del mundo.

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La temporada final de La Casa de Papel estará disponible a partir del próximo 3 de diciembre en la plataforma de streaming.

