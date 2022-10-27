  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¿El "Capi" Pérez va a ser papá? ¡Te contamos los detalles!

Nuestro querido “Capi” Pérez lleva cuatro años de casado y siete años de pareja de su esposa Itzel... ¿Vendrá bebé pronto?

Por: TV Azteca

Capi y su esposa vaqueros .jpg
Capi y su esposa sonrisas.jpg
Capi y su esposa selfie.jpg
Capi y su esposa planta.jpg
Capi y su esposa romanticos.jpg
Capi y su esposa selfie .jpg
Capi y su esposa puebleando .jpg
Capi y su esposa museo .jpg
Capi y su esposa lago .jpg
Capi y su esposa jacuzzi .jpg
Capi y su esposa helicóptero .jpg
Capi y su esposa entrenando .jpg
Capi y su esposa felices de vacaciones .jpg
Capi y su esposa en la alberca.jpg
Capi y su esposa en los Emiratos Arabes.jpg
Capi y su esposa en la Bahía .jpg
Capi y su esposa en Dubai.jpg
Capi y su esposa elegantes.jpg
Capi y su esposa dubai helicoptero .jpg
Capi y su esposa de negro.jpg
Capi y su esposa de blanco .jpg
Capi y su esposa dandose un beso.jpg
Capi y su esposa con sombrero.jpg
Capi y su esposa con lentes.jpg
Capi y su esposa boda.jpg
Capi y su esposa beso.jpg
Capi y su esposa bebiendo .jpg
Capi y su esposa acostados en el pasto .jpg
Capi y su esposa abrazados .jpg
Capi y su esposa 15 de Septiembre .jpg
/
Capi y su esposa vaqueros .jpg
Capi y su esposa sonrisas.jpg
Capi y su esposa selfie.jpg
Capi y su esposa planta.jpg
Capi y su esposa romanticos.jpg
Capi y su esposa selfie .jpg
Capi y su esposa puebleando .jpg
Capi y su esposa museo .jpg
Capi y su esposa lago .jpg
Capi y su esposa jacuzzi .jpg
Capi y su esposa helicóptero .jpg
Capi y su esposa entrenando .jpg
Capi y su esposa felices de vacaciones .jpg
Capi y su esposa en la alberca.jpg
Capi y su esposa en los Emiratos Arabes.jpg
Capi y su esposa en la Bahía .jpg
Capi y su esposa en Dubai.jpg
Capi y su esposa elegantes.jpg
Capi y su esposa dubai helicoptero .jpg
Capi y su esposa de negro.jpg
Capi y su esposa de blanco .jpg
Capi y su esposa dandose un beso.jpg
Capi y su esposa con sombrero.jpg
Capi y su esposa con lentes.jpg
Capi y su esposa boda.jpg
Capi y su esposa beso.jpg
Capi y su esposa bebiendo .jpg
Capi y su esposa acostados en el pasto .jpg
Capi y su esposa abrazados .jpg
Capi y su esposa 15 de Septiembre .jpg
Capi y su esposa vaqueros .jpg
Capi y su esposa sonrisas.jpg
Capi y su esposa selfie.jpg
Capi y su esposa planta.jpg
Capi y su esposa romanticos.jpg
Capi y su esposa selfie .jpg
Capi y su esposa puebleando .jpg
Capi y su esposa museo .jpg
Capi y su esposa lago .jpg
Capi y su esposa jacuzzi .jpg
Capi y su esposa helicóptero .jpg
Capi y su esposa entrenando .jpg
Capi y su esposa felices de vacaciones .jpg
Capi y su esposa en la alberca.jpg
Capi y su esposa en los Emiratos Arabes.jpg
Capi y su esposa en la Bahía .jpg
Capi y su esposa en Dubai.jpg
Capi y su esposa elegantes.jpg
Capi y su esposa dubai helicoptero .jpg
Capi y su esposa de negro.jpg
Capi y su esposa de blanco .jpg
Capi y su esposa dandose un beso.jpg
Capi y su esposa con sombrero.jpg
Capi y su esposa con lentes.jpg
Capi y su esposa boda.jpg
Capi y su esposa beso.jpg
Capi y su esposa bebiendo .jpg
Capi y su esposa acostados en el pasto .jpg
Capi y su esposa abrazados .jpg
Capi y su esposa 15 de Septiembre .jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado