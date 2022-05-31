Carlos Guerrero revela detalles de Survivor México 2022.

El inicio de Survivor México 2022 está a la vuelta de la esquina y contrario al Exatlón, este reality show no demandará una tremenda fuerza física, sino más bien mental, por ello, Carlos Guerrero, mejor conocido como ‘El Warrior’, visitó el foro de Ventaneando para dar más detalles sobre esta nueva edición que está por comenzar.

Carlos Guerrero habló un poco sobre las condiciones climáticas a las que se enfrentará en República Dominicana, donde se llevará a cabo el reality. Cuando Pati Chapoy le hizo mención sobre el intenso calor que se siente en esta región del planeta, ‘El Warrior’ aseguró que aproximadamente las temperaturas son de 35 a 36°, aunado al factor de humedad que es muy fuerte.

“Está más o menos como a 35 o 36 grados y el factor de humedad es altísimo. Luego allá en República Dominicana pasa mucho en las grabaciones que llueve, llueve cinco o diez minutos, una lluvia como caliente y la humedad se dispara al 80-85 por ciento”, dijo el también narrador deportivo.

Sin embargo, aseguró que en las noches hace frío e incluso él la pasaba mal cuando estaba descansando plácidamente en su camita mientras los participantes sufrían las inclemencias de la temperatura y las condiciones climáticas.

‘El Warrior’ reveló que en más de una ocasión tuvo la idea de tomar la camioneta e ir por los concursantes de forma clandestina ya que cuando hay lluvias y relámpagos la pasan bastante mal a la intemperie.

¡Solo los valientes se atreverán a enfrentarse a condiciones extremas! 🌴🔥🌪 El reality de 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗩𝗜𝗩𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔 más esperado de la televisión llega este verano… 𝗦𝗨𝗥𝗩𝗜𝗩𝗢𝗥 𝗠𝗘́𝗫𝗜𝗖𝗢, MUY PRONTO por 𝗔𝘇𝘁𝗲𝗰𝗮 𝗨𝗡𝗢. 💥🌊 #SurvivorMéxico pic.twitter.com/Slg6ecrvDp — Survivor México (@mexico_survivor) May 24, 2022

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¿Será más exigente Carlos Guerrero?

Cuando le preguntaron si en esta nueva temporada será más o menos exigente que en la anterior, Carlos Guerrero dejó entrever que a lo mejor sí será más exigente. Así mismo, cuando Pati le preguntó cuántos participantes habrá en esta edición, el también conductor señaló que todavía no tiene tan claro quiénes ni cuántos serán, pero calculó que serían entre 22 y 24.

Sobre el formato, Guerrero señaló que seguirá la misma línea que las anteriores ediciones, ya que tampoco se puede “modificar tanto, lo vas tropicalizando y dependiendo como vaya dándose el día a días ves en qué puedes modificar algunas cuestiones, pero básicamente es algo muy parecido a lo que vemos”.

Pero eso no fue todo, el conductor también aseguró que le gustaría que las pruebas fueran más severas siempre y cuando las recompensas sean mejores para los participantes.

En cuanto a la exigencia física y mental, ‘El Warrior’ aseveró que los participantes en dos semanas se chupan ya que la comida se la tienen que ganar.

“Básicamente buscan cocos, es lo que más tienen, cocos y mangos, pero son muy verdes que los primeros días les hacen un daño (…), pero después se acostumbran a los mangos verdes".

Por último, habló de las dificultades de grabar en esos lugares y lo que implica, por ejemplo, exceso de moscos, serpientes, tarántulas y demás situaciones a las que se tienen que enfrentar.

