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FOTOS | Carlos Rivera comparte su primera fotografía con Cynthia Rodríguez y su bebé

El cantante Carlos Rivera compartió su primera fotografía familiar junto a su esposa, nuestra querida Cynthia Rodríguez y su bebé León, checa la foto.

Por: Ana Patricia Pérez

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