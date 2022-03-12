Así reaccionó Carlos Rivera al triunfo de Cynthia Rodríguez en Reyes del Playback.

Con una ligera diferencia sobre Sergio Sepúlveda, Kristal Silva y Laura G, nuestra querida Cynthia Rodríguez se proclamó la ganadora de la primera edición de Reyes del Playback, reality show de Venga La Alegría.

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Gracias a un medley urbano, la conductora pudo obtener el primer lugar tras semanas de competencia, por lo que las reacciones se hicieron presentes en redes sociales, entre ellas la de su novio, el cantante Carlos Rivera.

El intérprete de éxitos como Que lo nuestro se quede nuestro no dejó ir la oportunidad de felicitar a su amada a través de sus historias de Instagram.

"Eres la mejor del mundo en todo lo que haces. Felicidades amor mío", expresó Carlos Rivera en una imagen en la que aparece nuestra Cyn con un vestido espectacular, mismo que la llevó a ser la campeona de Reyes del Playback.

Cabe mencionar que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez conforman una de las parejas más queridas y admiradas del medio del espectáculo, pues ambos además de ser muy exitosos, se demuestran su amor de todas las maneras posibles.

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