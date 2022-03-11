Vinculan a proceso a Horacio Palencia: ¿Cómo reaccionó el cantante?

El regional mexicano enfrenta una nueva polémica después de que el compositor Horacio Palencia fuera vinculado a proceso penal por presuntamente haber plagiado el tema Mi razón de ser, interpretado por la Banda MS.

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Y es que un compositor que responde al nombre de José Luis Calderón Águila dijo ser el creador del popular tema, pues asegura contar con las pruebas para que la ley lo respalde en las acciones legales que está llevando a cabo en contra de Horacio Palencia.

Por ello, el creador de canciones que hoy en día interpretan Christian Nodal, entre otros grandes talentos, respondió con un contundente mensaje en su cuenta de Instagram.

"El mérito más grande para una persona que lucha por sus sueños y que aporta, a través de la música, el bienestar del país", expresó.

Dio las gracias a la gente de la industria que lo apoya y a sus fans, los cuales calificó como "los más leales y los más cariñosos". Para los que le desean mal, él les 'desea el bien': "A pesar de las injusticias, yo seguiré creyendo en mí mismo, que es lo que más importa", asegura.

"¿Quién le quiere robar a quién? ¿Cuántos éxitos tiene él? A parte de la que me quiere robar", externó mientras se refería a Calderón Águila como un "oportunista" y "estafador".

Cabe mencionar que el proceso continuará con investigaciones hacia los implicados, por ello como medida cautelar se impuso la vinculación a proceso a Palencia, quien ahora no podrá salir del país, tendrá que presentar la garantía económica y firmará periódicamente en el Juzgado Federal.

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