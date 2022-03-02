Ellos son los concursantes de Music Battles México.

Ya está todo listo para que este 5 de marzo dé inicio Music Battles México, por lo que te presentamos a los concursantes que buscan convertirse en la próxima estrella del regional mexicano.

El nuevo reality show de TV Azteca, Music Battles México, buscará a talentos que lucharán cada semana por mantener su lugar dentro de la competencia y así aspiren a ser el gran ganador.

Este majestuoso reality show está en búsqueda de cantantes experimentados en géneros que abarcan el bolero, la música banda, salsa, cumbia, mariachi o norteño. Todos ellos con gran talento y experiencia en su género musical.

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¿Quiénes son los concursantes de Music Battles México?

Quedó definida la lista de cantantes que aspiran a ser los mejores exponentes del regional mexicano y desde luego, a ganar Music Battles México, mismos que a continuación te presentamos para que vayas eligiendo a tu favorito.

Se trata de Angélica Vargas, quien forma parte de la sexta generación del Mariachi Vargas. Elsa Ríos es española, pero con sangre mexicana a la hora de cantar. En tanto, Jorge Carmona es de Tepito y comenzó su carrera musical en el barrio bravo.

Jahaziel Meza participó en La Voz México. Espanglish es un dueto con fusión de sonidos. Perla Ross es especialista en balada ranchera. Los Hermanos Pérez Meza son cantantes desde niños, mientras que Tania Matusan es muy joven y le encanta el regional mexico.

Reyna Avelar ama la banda y el norteño. Natalia Huerta también canta desde niña. Julio Ponze ha participado en varios porogramas de canto. Jamil Uribe es un cantante especialista en el género. Charly Arpáez también es compositor. Alejandra Luna canta ranchero y Paola Preciado canta norteño banda.

¿Quién es la conductora de Music Battles México?

La gran versatilidad y el carisma de nuestra querida Patricia Navidad llegará a Music Battles México, pues será la conductora de este nuevo reality show.

¿Quiénes son los jueces de Music Battles México?

Chicuela, quien es una leyenda en el mundo del periodismo regional mexicano, será una de nuestra jueces. El segundo encargado de ser juez en Music Battles México, es El Bebeto, quien tiene más de 20 años de carrera y ha tenido grandes éxitos.

Laura Zapata es otra de nuestras juezas, pero ella no necesita presentación, tiene una gran carrera que ha construido a lo largo de décadas en el mundo de la música y la actuación. El cuarteto de jueces lo completa Majo Aguilar, quien a pesar de ser muy joven ha demostrado que tiene un gran talento.

¿Cuándo se estrena Music Battles México?

El estreno de Music Battles México será el próximo sábado 5 de marzo a las 8:00 p.m. por la señal de Azteca UNO.

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