Carlos Rivera volvió a cantar en su tierra natal y le dedica un mensaje a su bebé

Solamente les quiero dar las gracias, por todos los mensajes tan llenos de amor, para mí, para Leoncito y para Cyn, los tres estamos que no cabemos de alegría y emoción, ya están en casa, están bien, están felices y yo, rumbo a Huamantla. Hoy, yo creo que podría decir que es el concierto más importante de mi vida y el más feliz

Con este mensaje que publicó en sus redes sociales, Carlos Rivera compartió con su fanaticada, la alegría por la llegada de su hijo León, a unas horas de volver a pisar su natal Huamantla, Tlaxcala, donde este fin de semana inauguró la Feria Internacional del Arte Efímero y la Valía.

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Una vez en el escenario, Carlos se entregó al cien por ciento, lleno de emoción por volver a actuar en su tierra, después de seis años y por su debut como papá.

La ilusión máxima de estar aquí contigo, después de seis años de no hacer un concierto aquí en mi tierra, imagínate las ganas que te traigo, imagínate que acabo de ser papá, o sea que vengo con toda la energía de mi corazón para cantarte esta noche

A pesar de la lluvia, la noche continuó con sus mejores éxitos, como ‘Un viaje a todas partes’ y ‘Escapémonos’.

¿Qué tema le dedicó a su hijo?

Fue casi al final del concierto, cuando Carlos interpretó el tema ‘Te esperaba’, que le dedicó a su hijo.

Esta canción, la escribí hace muchos años, pensando en el día que yo pudiera ver nacer a mi propio hijo, hoy, esta canción tiene todo el significado del mundo, y quiero compartirla con todos aquellos que pueden tener ese privilegio de ver el amor, convertido en una personita, la cantamos juntos

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En total, fueron más de 30 temas los que interpretó Carlos Rivera, en su regreso triunfal a la tierra que lo vio nacer, ahora convertido en un señor padre.

