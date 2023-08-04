Luis Miguel regresó a los escenarios y esto fue lo que sucedió

Después de cuatro años de ausencia, Luis Miguel regresó la noche de este jueves a los escenarios, ofreciendo el que muchos califican como uno de los mejores conciertos de su carrera.

Se trata del primero de diez que ofrecerá en la Arena Movistar de Buenos Aires, como del arranque de su gira mundial, y fue así, como el resplandor del llamado 'Sol', inundó el lugar, emergiendo hasta lo más alto del escenario, para provocar de inmediato la euforia de su fanaticada.

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¿Qué canciones cantó Luis Miguel?

Delgado como nunca antes, impecablemente vestido como siempre y luciendo su reciente implante de cabellera, Luis Miguel abrió la noche muy energéticamente, al son de su clásico ‘Será que no me amas’.

Luego, vendrían otros de sus éxitos como: ‘La incondicional’, ‘Entrégate’ y ‘Dame’. Durante las casi tres horas de concierto, Luis Miguel fue de un género a otro, incluyendo sus temas de corte pop, los boleros que encumbraron su carrera y no podía faltar, el mariachi.

'Para el día que me quieras’, se hizo acompañar en el escenario de un bandoneón, como un guiño a la tradición musical Argentina. Pletórico, también incluyó en su repertorio 'Smile', el dueto póstumo que hizo con Michael Jackson.

¿Qué tema le dedicó a Paloma Cuevas?

Y lo que se antojó, como una confirmación del apasionado romance que hoy vive con Paloma Cuevas, se lució con un muy particular cierre del ‘Cucurrucucu Paloma’, que le habría dedicado a la española, ahí presente.

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Llamó la atención, que esta vez, el cantante no tuvo ninguna queja por la calidad del audio, un gesto que ya venía siendo repetitivo en todos sus conciertos. Esta noche se espera que la Arena Movistar, luzca de nueva cuenta repleta, mientras Buenos Aires, todavía tiene, como bien dicen sus fanáticas, el modo Luis Miguel.

