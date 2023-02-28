Carlos Vives condena el morbo sobre la separación de Shakira en redes sociales.
Luego de la polémica separación de Shakira, Carlos Vives no habló del tema, pero calificó de morbosa la forma en que se manejó la situación en redes sociales.
Tras el éxito que Shakira tuvo con el tema Music Sessions #53, con el que se desahogó de lo vivido junto a Gerard Piqué, en entrevista Carlos Vives trató de mantenerse al margen con respecto a la vida personal de su colega y amiga, Shakira.
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Pero sí condenó la exposición en redes sociales que tuvo la separación de la cantante del padre de sus hijos y cómo se manejan este tipo de situaciones en la actualidad
Los momentos difíciles hay que respetarlos, porque eso cada quien lo hemos vivido, lo vive cada quien, y eso es una cosa íntima y, a veces comparto y, perdón como figura pública, puedo compartir mi experiencia para la gente, para servirle a la gente, las… Que uno puede hace, pero eso lo decides tú, cuando cierras la puerta de tu casa y sufres con tu familia lo que tienes que sufrir y cuando abres las puertas de tu casa, invitas a la gente y le compartes tus experiencias
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¿Cuál es el nuevo proyecto de Carlos Vives?
Carlos Vives, regresó a la actuación con ‘El Club de los Graves’ para la cual, tuvo que aprender lenguaje y tecnología de las nuevas generaciones y lo hizo al lado de sus dos hijas, Lucia y Elena, esta última que participa también en el proyecto a su lado por primera vez.
Bueno, Elena por supuesto desde que la cargo ya le gustaba cantar, cuando me dijo ‘Enséñame un día’ me trajo una guitarra y me dice ‘Enséñame a tocar guitarra’ y yo hice lo mismo que hizo mi papá, le enseñé ‘Ese lunar que tienes cielito lindo…’ Al poco rato le dice Claudia ‘Tú verías a Elena en la serie’ y le digo ‘Claro que la veo, pero ella quiere’ de pronto ya estaba en el elenco, yo tenía que trabajar con ella
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