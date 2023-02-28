Carlos Vives condena el morbo sobre la separación de Shakira en redes sociales.

Tras el éxito que Shakira tuvo con el tema Music Sessions #53, con el que se desahogó de lo vivido junto a Gerard Piqué, en entrevista Carlos Vives trató de mantenerse al margen con respecto a la vida personal de su colega y amiga, Shakira.

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Pero sí condenó la exposición en redes sociales que tuvo la separación de la cantante del padre de sus hijos y cómo se manejan este tipo de situaciones en la actualidad

Los momentos difíciles hay que respetarlos, porque eso cada quien lo hemos vivido, lo vive cada quien, y eso es una cosa íntima y, a veces comparto y, perdón como figura pública, puedo compartir mi experiencia para la gente, para servirle a la gente, las… Que uno puede hace, pero eso lo decides tú, cuando cierras la puerta de tu casa y sufres con tu familia lo que tienes que sufrir y cuando abres las puertas de tu casa, invitas a la gente y le compartes tus experiencias

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¿Cuál es el nuevo proyecto de Carlos Vives? Carlos Vives, regresó a la actuación con ‘El Club de los Graves’ para la cual, tuvo que aprender lenguaje y tecnología de las nuevas generaciones y lo hizo al lado de sus dos hijas, Lucia y Elena, esta última que participa también en el proyecto a su lado por primera vez.

Bueno, Elena por supuesto desde que la cargo ya le gustaba cantar, cuando me dijo ‘Enséñame un día’ me trajo una guitarra y me dice ‘Enséñame a tocar guitarra’ y yo hice lo mismo que hizo mi papá, le enseñé ‘Ese lunar que tienes cielito lindo…’ Al poco rato le dice Claudia ‘Tú verías a Elena en la serie’ y le digo ‘Claro que la veo, pero ella quiere’ de pronto ya estaba en el elenco, yo tenía que trabajar con ella

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