Carlos Vives, prefiere mantenerse al margen de la polémica que envuelve a Shakira y su ruptura con Gerard Piqué, así como del famoso tema que la colombiana lanzó en colaboración con Bizarrap y, en el cual se desahoga contra el padre de sus hijos.

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El cantante, confesó a Ventaneando que los problemas de familia son un tema íntimo que no le interesa tocar.

A mí no me gusta meterme como en esos líos familiares, uno ya después de que pasó los 60, pues siempre quiere desearle lo mejor a todos, tengo una amistad con Shaki, de muchos años, yo estaba ahí, ya era más grande cuando ella llegaba a las emisoras o a los programas de televisión con sus disquitos y, después nos encontramos nuevamente cuando Emilio nos llevó para Miami

La verdad que una relación de cariño y de entender todo lo que representa ella para nosotros los colombianos, pero también para nuestra América, para su ciudad Barranquilla. Problemas en la familia cuando uno los ha vivido, los ha tenido, son cosas tan dolorosas, tan de uno, es un momento difícil cuando la gente pasa eso en los hogares, donde hay niños y a mí me encanta respetar eso, mirarlo y desearles con mi corazón

Le mando sus mensajes cuando me escribe por algo, yo le digo ‘Quiérete, piensa’ es decir, todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere

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¿Van a tener pronto una nueva colaboración? Sobre una nueva colaboración musical con ella, tal como ocurrió en 2017 con La Bicicleta, Vives dejó la puerta abierta.

Habrá que ver, qué pasa en el tiempo y nos volvamos a ver para hablar de cosas o que la disquera, como pasó con La Bicicleta…, siempre hablamos de vainas y yo le mando cosas y ella me cuenta cosas, pero por ahora nada

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Carlos Vives, está en México promocionando la serie ‘El club de los Graves’.

