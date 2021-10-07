Carmen Muñoz publicó su libro ‘Dale Like Al Amor’.

Este miércoles tuvimos como invitada en el foro de Ventaneando a nuestra querida Carmen Muñoz, quien nos presentó su nuevo libro ‘Dale Like Al Amor’.

Te puede interesar: Diego Boneta revela los detalles de su participación en Luis Migue, la serie.

‘Dale like al amor’ es un título que nos identifica a todos porque estamos en una era digital, por eso pensé mucho en cómo ponerle a este libro; después de platicar con amigas, con mi marido y con mi hija, dijimos ‘tiene que ver con lo que se vive día a día’, con los likes que de repente se dan en las redes sociales

Pero mi pregunta es, ¿cuántos likes te das tú?, pocas veces lo hacemos, ¿a qué le das like?, vi que la mayoría de los comentarios dicen: ‘a las fotos que me gustan, a ti, a los amigos, a la familia, los viajes, lo que me gusta que me produzca placer’, pero no se dan like a ellos mismos

El libro de nuestra querida compañera es la recopilación de muchos testimonios que han pasado por la vida de ella.

Creo que eso es importante, este libro es una recopilación de muchos testimonios de amor y desamor que he escuchado a lo largo de 14 años; de estar trabajando en programas de parejas, que me han dejado muchísimas experiencias y aprendizajes. También me agarré de la mano de especialistas que he conocido, que se han encontrado en mi camino, pero que me han dejado esa clave para tener a la pareja que tengo, para tener a la familia que tengo y en ocasiones para dar un consejo a la gente que me lo ha pedido

Por eso nació este libro y ha sido un largo camino, cinco años planeándolo. Fue un trabajo de cinco años, de estarlo primero pensando, soñando, preguntándome muchas cosas porque quise darle un lenguaje casual, común y ágil de leer

Su familia es parte de su proyecto

La hermosa familia de Carmen Muñoz ha sido parte fundamental en el proyecto de su libro.

También te puede interesar: Ivonne Montero lanza su página con contenido para adultos.