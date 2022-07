Revelan que Cazzu tendría cuatro meses de embarazo.

Muchas cosas han pasado desde que Christian Nodal y Belinda dieron por terminada su relación, por ejemplo, el intérprete de “Vivo en el 6” inició un nuevo romance con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu; sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Belinda estuvo en Guadalajara. ¿Pudimos hablar con la joven cantante?

Los dos cantantes han dado de qué hablar desde que fueron vistos tomados de la mano caminando por las calles de Guatemala, desde entonces, las muestras de cariño han ido en aumento y viajan juntos a casi todos lados, pues se les vio juntos en las diferentes plazas donde Nodal se presentó con su “Forajido Tour”.

La feliz pareja ha sido captada en situaciones comprometedoras, desde besándose, saliendo de un hotel e incluso, Christian Nodal fue visto diciéndole “te amo” antes de saltar al escenario durante uno de sus conciertos, algo que sin duda alguna llamó la atención.

La relación entre ambos va muy en serio, tanto que el sonorense ya presentó a la argentina con su familia a través de una videollamada, pero eso no es todo, el programa Chisme No Like dio a conocer que Nodal tiene intenciones de mudarse a Argentina para formar un hogar con Cazzu.

¿Cazzu está embarazada? Los conductores de Chisme No Like aseguraron que Nodal y su novia “están buscando una residencia para vivir en Argentina, pero no solo está componiendo con su mujer, han hablado de la posibilidad de tener un hijo, ya está pensando en ser padre y obviamente con la susodicha”.

Los rumores de embarazo aumentaron después de que la cantante fuera captada agarrándose la pancita durante los Premios Juventud 2022, pero lo que llamó la atención es que llegara a la entrega de premios sola.

El bebé no sería de Nodal

Después de los rumores de embarazo, Cazzu ha sido señalada de presuntamente tratar de engañar al intérprete de “Botella tras botella” con su embarazo, ya que sus seguidores aseguran que es mayor el tiempo que tiene de embarazo que el lapso que lleva de conocer al compositor mexicano.

En redes sociales aseguran que el bebé que estaría esperando lo habría engendrado hace cuatro meses, lo cual no concuerda con la fecha en que conoció a Christian Nodal, existiendo una diferencia de dos meses aproximadamente.

Hasta el momento nada de esto ha sido confirmado, pero los internautas han comenzado a hacer de las suyas y han dado su opinión al respecto, muchas de ellas encaminadas a un supuesto engaño.

En un video compartido en TikTok el usuario @sab4zo publicó: “Sale el rumor de que el embarazo de Cazzu es de otro y no de Nodal. Cazzu le quiere estampar el embarazo a Nodal ¿por qué será? ¿Piensas que Cazzu esté usando a Nodal?”.

Hasta ahora, ninguno de los dos se ha expresado sobre los rumores, por lo que se desconoce si realmente hay embarazo y si es de Nodal o no.