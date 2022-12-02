El romance de Cazzu y Christian Nodal ha sido difícil por ser público.

La rapera, cantante y compositora argentina Julieta Emilia, mejor conocida como Cazzu y famosa en nuestro país por su romance con Christian Nodal.

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Ofreció este jueves un concierto en la Ciudad de México en donde logró reunir a cerca de dos mil fanáticos, sacudiéndose así el descalabro que le significó el show de Puebla al que trascendió, acudieron cerca de 400 personas en un estadio con más de diez mil localidades.

Si, un montón. La verdad que, México siempre ha sido un lugar de muchísimo amor, hace un montón de años que venimos y trabajamos México, y la verdad que ver el resultado es muy gratificante. En Puebla, nosotros abrimos un concierto para dos mil personas y estaba casi lleno; entonces, realmente yo no soy una persona que está en este lugar por los números, o sea si hubiesen habido 50, yo voy a dar mi mismo show y va a ser igual de gratificante para mí porque estoy muy lejos de mi país

Y, venir de un lugar tan lejos donde la gente no te conoce y que, aun así, pasen estas cosas, escuchen tu música. A mí, las cosas que el resto pueden decir, no me interesan, yo tengo mi público, pueden ser tres afuera de mi hotel y voy a estar feliz

Ya entrada en confianza, aunque cautelosa, Cazzu habló por primera vez del romance con Christian Nodal, admitiendo que no le ha sido fácil enfrentar lo mediática que es su relación.

Para mí es muy difícil, porque no me considero mediática, yo solamente hago música y es lo único que sé hacer, es lo único que hago y para lo que trabajo un montón

Todo lo demás qué pasa, realmente no lo entiendo o sea no entiendo muy bien cómo funciona la prensa y cómo, me genera mucho conflicto un montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo, de verdad no entiendo como hay gente que tiene un trabajo, que su trabajo sea mentir sobre las personas populares

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Cazzu y Christian Nodal han hecho un gran equipo.

Y, reconoció que tanto ella como Christian, han hecho un buen equipo, no solo en lo personal sino también en lo profesional.