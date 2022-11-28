Christian Nodal acompañó a su novia Cazzu en sus shows en México.

El romance entre Christian Nodal y la argentina Cazzu está en su mejor momento, así quedó de manifiesto este fin de semana cuando el cantante acompañó a su novia tras bambalinas en las presentaciones que ofreció.

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Primero en el Flow Fest de la Ciudad de México, el sábado pasado y ayer domingo en el Guanamor Teatro Studio en Guadalajara, donde sorpresivamente subió al escenario a petición de la argentina para cantar con ella al son del Mariachi.

Se me ocurrió lo siguiente, dije, como estoy en un lugar tan bonito, tan rico de cultura ¿qué tal si la cambio?, quiero invitar a los mariachis a pasar ahora. Como verán me los prestaron. Un aplauso para los mariachis del show

Christian Nodal estuvo al pendiente del concierto de Cazzu.

El inesperado momento fue sellado con un apasionado beso. Minutos antes, Nodal había estado pendiente de cada detalle del concierto de su novia, aplaudió y celebró cada palabra de la argentina.

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Cantó y bailó en alguna de las canciones, se paseó de un lado a otro y, en algún momento, se despojó de su chamarra mirando de reojo a la cámara de Ventaneando que estuvo pendiente de cada uno de sus movimientos.

Por cierto, este fin de semana tendrían lugar los conciertos en Torreón y Saltillo, Coahuila que Christian canceló la semana pasada, mientras que viva el amor.