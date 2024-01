Celia Lora arremete contra Lizbeth Rodríguez tras revelar supuesta relación

Hace algunas semanas atrás, Lizbeth Rodríguez reveló que tenía una relación sentimental con Celia Lora, una de las modelos que más ganancias generan en OnlyFans. En aquella ocasión, la conductora aseguró que ambas estaban muy enamoradas, incluso que Alex y Chela Lora, padres de Celia, estaban de acuerdo.

¿Celia Lora negó su romance?

Sin embargo, esa versión fue desmentida por la hija de Alex Lora, quien aseguró que “este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos porque ya lo vi en todos lados, aunque yo no estoy en el país y la verdad tenía que decir que no, no es cierto, no sé por qué trascendió tanto, por qué se la creyeron”.

¿Celia Lora interpuso una orden de restricción contra Lizbeth Rodríguez? Celia Lora, de 40 años, no se anda con rodeos y recientemente acudió a un evento en el que compareció ante los medios, ahí aprovechó para despotricar contra Lizbeth Rodríguez. La modelo aseguró que se sintió usada por la conductora y le molestó que haya nombrado a su padre en las entrevistas que dio.

“Yo cometí el error de presentarle a mi papá y en ese momento (ella dijo) ‘es mi suegro’. Y aunque fuera cierto, se vería pésimo, se vería trepadorísima, se vería interesadísima”, recalcó la modelo.

Lora confesó que se puso en contacto con Lizbeth Rodríguez para reclamarle por lo sucedido y de paso lanzó algunas ofensas contra su examiga. “No puedo ni ir a comer hasta la fecha… no tienes una vida normal y para que una pen… que según esto era mi amiga me lo destrozó en un segundo”.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, ya que Celia Lora reveló que interpuso una orden de restricción contra la influencer. “Sí, yo se la mandé, le mandé una notificación que no… no dio la cara. Mi abogado le habló… No sé si ella cree que todo es broma o qué se le hizo chistoso”.

Por último, Celia Lora prefirió hacer de lado la situación y espera nunca volver a ver a Lizbeth Rodríguez, pues se dio cuenta que lo único que quería era la atención.

