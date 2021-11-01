¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp este 1 de noviembre?

Con los avances tecnológicos, las empresas telefónicas buscan nuevos recursos para brindar una mejor experiencia a los usuarios.

Por ello cada celular posee un sistema compatible con la aplicación de mensajería WhatsApp, pero este puede ser afectado por las actualizaciones que se realicen.

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Al incorporar nuevos requisitos para la actualización, muchos dispositivos no tendrán espacio suficiente para poder albergar la app.

De acuerdo con la información que expusieron en su plataforma de anuncios, se destacó que a partir del 1 de noviembre de 2021, la aplicación dejará de ser compatible con los teléfonos que posean un sistema operativo Android 4.0.4 y/o versiones anteriores.

Tomando en cuenta ese dato, los dispositivos Android deberán tener un sistema operativo Android 4.1 o una nueva versión.

La actualización en iPhone

Desde inicios de este año, la empresa estableció que los celulares de Apple necesitan tener el iOS 10 o un sistema operativo superior para que puedan usar la aplicación de mensajería.

Los equipos que van a quedar sin usar WhatsApp

A continuación, te presentamos algunas marcas de celulares y sus sistemas que no serán compatibles con WhatsApp desde noviembre del 2021.

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Modelos Huawei

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend D2

Modelos Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Core

Modelos ZTE

ZTE Grand S Flex

ZTE V956

ZTE Grand X Quad v987

ZTE Grand Memo

Modelos LG

LG Lucid 2

LG Optimus F7

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus F5

LG Optimus L5 II

LG Optimus L5 II Dual

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus L7 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus F3

LG Optimus L4 II

LG Optimus L2 II

LG Optimus F3Q

Otros modelos

Lenovo A820

UMi X2

Archos 53 Platinum

HTC Desire 500

