¿En qué celulares dejará de funcionar WhatsApp este 1 de noviembre?
Las nuevas actualizaciones de la famosa aplicación de mensajes hacen que ya no sea compatible con todos los celulares.
Con los avances tecnológicos, las empresas telefónicas buscan nuevos recursos para brindar una mejor experiencia a los usuarios.
Por ello cada celular posee un sistema compatible con la aplicación de mensajería WhatsApp, pero este puede ser afectado por las actualizaciones que se realicen.
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Al incorporar nuevos requisitos para la actualización, muchos dispositivos no tendrán espacio suficiente para poder albergar la app.
De acuerdo con la información que expusieron en su plataforma de anuncios, se destacó que a partir del 1 de noviembre de 2021, la aplicación dejará de ser compatible con los teléfonos que posean un sistema operativo Android 4.0.4 y/o versiones anteriores.
Tomando en cuenta ese dato, los dispositivos Android deberán tener un sistema operativo Android 4.1 o una nueva versión.
La actualización en iPhone
Desde inicios de este año, la empresa estableció que los celulares de Apple necesitan tener el iOS 10 o un sistema operativo superior para que puedan usar la aplicación de mensajería.
Los equipos que van a quedar sin usar WhatsApp
A continuación, te presentamos algunas marcas de celulares y sus sistemas que no serán compatibles con WhatsApp desde noviembre del 2021.
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Modelos Huawei
Huawei Ascend G740
Huawei Ascend Mate
Huawei Ascend D2
Modelos Samsung
Samsung Galaxy Trend Lite
Samsung Galaxy Trend II
Samsung Galaxy Core
Modelos ZTE
ZTE Grand S Flex
ZTE V956
ZTE Grand X Quad v987
ZTE Grand Memo
Modelos LG
LG Lucid 2
LG Optimus F7
LG Optimus L3 II Dual
LG Optimus F5
LG Optimus L5 II
LG Optimus L5 II Dual
LG Optimus L3 II
LG Optimus L7 II Dual
LG Optimus L7 II
LG Optimus F6
LG Enact
LG Optimus L4 II Dual
LG Optimus F3
LG Optimus L4 II
LG Optimus L2 II
LG Optimus F3Q
Otros modelos
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