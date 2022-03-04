Una hemorragia de úlcera estomacal llevó a César Bono al hospital.

¿Qué fue lo que este jueves llevó a César Bono a ingresar de emergencia a un quirófano? Su hija María Rosa Queijeiro puso al tanto a Ventaneando vía telefónica.

Tuvo una hemorragia de úlcera estomacal y pues sí fue de atención inmediata, pero bendito Dios se hizo todo a tiempo y con buena atención. Él está estable y recuperándose

Ni cuenta nos dimos, hasta antier que comenzó a vomitar sangre, y por eso fue de urgencia llevarlo a un hospital

Una mala alimentación y el uso de medicamentos para tratar sus problemas de salud, llevó al actor a vivir un tenso momento en el hospital.

Eso se origina por el tipo de medicación, por el tema de controlar el dolor, y por la situación que él tiene física; originada por el infarto cerebral que le dio hace unos años

También fue por mala alimentación. Ustedes saben que sí se toma medicamento con el estómago vacío es bastante malo

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César Bono sufrió problemas en los riñones

María Rosa Queijeiro confirmó a Ventaneando que su papá se encuentra estable, pero se quedará en el hospital para realizarle una revisión completa.

Él está estable, sigue en recuperación por algunos temas que hubieron de sus riñones. Por la misma hemorragia, los riñones se afectaron un poco en su funcionamiento, pero ya van mejorando

Ahora se necesitan tres donadores de sangre A- en el banco de sangre del Hospital Español, según confirmó la hija de César Bono a este programa.

Ayer ya estaba mucho mejor. Estuve yo con él porque nos hemos turnado los hermanos para estar con él. Yo lo vi mucho mejor, ya más platicador y haciendo bromas. Queremos aprovechar para que le revisen todo

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