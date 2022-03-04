Yuri enfrentó los señalamientos de homofobia en su contra.
La cantante Yuri rompe el silencio y enfrenta los señalamientos sobre supuestos comentarios homofóbicos que han afectado la venta de los boletos para sus conciertos.
Yuri nuevamente está en medio de la polémica, pues usuarios de redes sociales aseguraron que pospuso sus shows en la Arena Monterrey y Ciudad de México por baja venta de boletos, debido a que la comunidad LGBT+ comenzó una campaña de desprestigio en su contra por supuestos comentarios homofóbicos.
La cantante dio la cara para enfrentar los cuestionamientos de la prensa a su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México.
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A ver, en primera eso no es real, obviamente se pospusieron las fechas y les voy a decir por qué, porque me voy a un reality espectacular, después les diré, fuera de México 5 meses a vivir y sobre la comunidad, hay una parte de la comunidad que no me quiere, hay otra parte que sí me quiere y me acepta
Yo no tengo nada en contra de ellos, nunca hay un video que yo haya hablado mal de ustedes o de la gente de la comunidad, nunca, que me lo pongan
Yuri terminó con los rumores sobre la venta de boletos para sus próximas presentaciones y aseguró que va a ser una presentación sorprendente.
Sí realmente no estuviera vendiendo, tú crees que la Arena me va a tener ahí, me dicen: ‘Gracias mi amor, hasta la próxima’
Yuri salió a defender a Belinda
La jarocha se sumó al grupo de famosas que han salido en defensa de Belinda, quien ha sido muy criticada tras su separación de Nodal.
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Ay, sí. Pobrecita, dejen a Belinda en paz, también los artistas nos enamoramos, nos va bien, nos va mal en el amor, pero somos gente publica, es entendible también, estamos en la boca de todo mundo