César Bono continúa en terapia intensiva con una notable mejoría.

El primer actor César Bono continúa hospitalizado en terapia intensiva, pues fue operado de emergencia desde el jueves pasado, pero a pesar de ello su hija María Rosa Quejeiro confirmó a Ventaneando que reporta una notable mejoría.

"Está en terapia intensiva, pero está mejorando bastante, se le perforó el duodeno, entonces tuvieron que operar de emergencia, hoy estuvimos con él, estuvo platicando bastante con mi hermana, está consciente y ahí la lleva", dijo.

"Ha sido bastante rápida la evolución, las visitas sí son cuatro al día, pero ahí la lleva, los informes sí son solamente una vez al día y de hecho solo podemos pasar de uno en uno y media hora como máximo en total, si pasamos dos, nos dividimos el tiempo entre dos, todos hemos estado al pie del cañón", agregó la hija del histrión.

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La exesposa de César Bono se ha mantenido al pendiente

De acuerdo con María Rosa Quejeiro, Patricia Castro, la exesposa de César Bono, se ha mantenido al pendiente de la evolución clínica de su papá.

"Sí, claro, tienen hijos en común y está Paty apoyando a sus hijos, apoyándonos a nosotras y pues con la preocupción por mi papá", añadió la hija del actor.

César Bono está internado desde el jueves de la semana pasada en el hospital porque se le perforó parte del tubo digestivo, y aunque él mismo aseguró que se encontraba fuera de peligro, este lunes volvieron a encenderse las alarmas en torno a sus salud, pues continúa en terapia intensiva.

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