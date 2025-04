Charly López preocupa a sus fans con su apariencia actual

Charly López, exintegrante de Garibaldi, se ha caracterizado a lo largo de su carrera por su impresionante físico bien trabajado; sin embargo, en las últimas horas se volvió tema de conversación en redes sociales debido a su apariencia actual.

A sus 55 años de edad, el también empresario se mantiene en excelente condición física debido a sus rutinas de ejercicio. No obstante, llamó la atención el visible cambio en su rostro, peso y la apariencia de su cuello.

El teatro En Breve de la Ciudad de México cerró con broche de oro su Temporada 5 y lo hizo con un padrino de lujo: Charly López, quien causó controversia por su aspecto físico.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar pues llamó la atención la actual apariencia de Charly López.

“Lo que queda de Charly López”, “¿Qué les hace Ingrid Coronado?”, “Pues Sergio Mayer debe andar por la misma edad y no se ve así”, “Wow, ¿qué le pasó? Eso no es edad, porque no está tan grande, digo, es cincuentón”, “Y el que siempre se ha cuidado tanto… imagínense uno”, “¿Quién me lo dejó así?”, “Ay, la gente… pues envejecer, ¿o qué? ¿Quieren que se quede igual para siempre?”, “Los excesos sí cobran factura”, “Ni modo, para allá vamos todos; aunque algunos no se ven tan mal, pero este sí se pasó”, “Chin… y este que hace gym… Uno que solo con la bendición se cuida”, “Yo no te critico, Charly. Todos vamos para allá, solo Dios sabe cómo vamos a terminar nuestras vidas, y más si juzgamos”, “Charly, ¿qué tienes? ¡Cuídate!”, fueron solo algunos de los comentarios.

¿Quién es Charly López?

Charly López es exintegrante de Garibaldi e incursionó en el mundo de la conducción y de los negocios, destacando en el ámbito del entretenimiento nocturno. También ha participado en proyectos teatrales.