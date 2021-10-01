Estas son las primeras imágenes de la serie de Vicente Fernández.

La grabación de la serie El Rey sobre la vida de Vicente Fernández continúa a todo vapor en el estado de Hidalgo, por lo que nuestras cámaras de Ventaneando estuvieron muy pendientes de todo lo que allí ocurre.

Así que, desde el corazón del rodaje, nuevamente logramos captar en exclusiva el ambiente efervescente que reina entre técnicos, actores y extras.

Fue al interior de una casa, donde este miércoles tuvo lugar la grabación de la mayor parte de las escenas, creemos que pudiera ser la recreación de la casa marcada con el número 61 en Huentitán, El Alto, Jalisco, donde Vicente Fernández pasó sus primeros años de vida.

Durante el día captamos algunas otras calles del lugar que fueron cerradas y se usó una camioneta color rojo, la cual era manejada por un actor mientras perseguía a una mujer a toda velocidad.

Te puede interesar: Lorenzo Méndez habla de su relación con Ninel Conde.

Captamos a los posibles actores de la serie de Vicente Fernández

Y vimos a las niñas, que deducimos, pudieran tratarse de las actrices que darán vida a las hermanas del cantante. María del Refugio y María Teresa, según la fotografía familiar que aquí presentamos y donde el cantante, casi bebé, aparece al lado de ellas y de sus padres Ramón Fernández y Paula Gómez de Fernández.

Durante algunos recesos y cambios de vestuario, captamos también a algunos otros actores que aprovecharon el momento para descansar, bromear e incluso para repasar su libreto.

Nuestras cámaras también tomaron nota del exhaustivo dispositivo sanitario que reina en la locación para evitar riesgos de contagio de Covid-19, como la zona donde se somete al personal técnico y actores.

Y captamos los módulos de plástico que se montaron para consumir alimentos, tratando de evitar cualquier contagio.

Estas imágenes dan cuenta del enorme despliegue de recursos, ya que se trata de contar la vida del máximo ídolo que la música ranchera mexicana ha dado en los últimos tiempos.

Campers, sanitarios móviles, vestuario, iluminadores, personal de montaje, maquillistas, vestuaristas y asistentes personales estuvieron presentes en la grabación.

También te puede interesar: Nacho rompe el silencio sobre los problemas de su amigo Chino.

