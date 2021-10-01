José Alfredo Jiménez Jr. es despedido a ritmo de mariachis.

Martín Urieta y Ricky Luis despidieron a José Alfredo Jiménez Jr.

Con música de mariachi de fondo, José Alfredo Jiménez Gálvez fue despedido por amigos y familiares en un emotivo funeral en la Ciudad de México. Sin embargo, sus restos mortales descansarán en Dolores, Hidalgo, al lado de su famoso padre José Alfredo Jiménez.

A la agencia funeraria se dieron cita grandes figuras de la música como Roberto Cantoral y Martín Urieta, quienes se mostraron muy tristes porque estaban esperanzados en que el cantautor se recuperara y continuara viviendo.

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Los mejores amigos de José Alfredo Jiménez Gálvez no lo olvidan

Ricky Luis, uno de sus mejores amigos, lo recuerda como una gran persona que siempre pensaba en los demás, pues cuando padeció tendonitis, le recomendó un médico para que le tratara la enfermedad que le impedía poder tocar la guitarra.

"Nos tomamos la última botella de vino y me pidió que llevara yo a mi comadre, que la acompañara a la biopsia, él sabía que venían tiempos difíciles, tuve la oportunidad de tomarme mi última copa con mi compadre, todavía lo vi en el hospital", recordó con nostalgia.

Jesus Monarrez, Mariano Rivera, Pocholo y otros más también acudieron a despedir a su amigo y lo recordaron como el representante de los herederos de los grandes compositores.

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