El chef Pablo estalla contra Macky, “A mí me daba igual. Es terca, yo doble terco”. Agradece no haber muerto con su platillo de alacranes.

El chef Pablo de MasterChef Celebrity visitió nuestro podcast De Lo Que Uno Se Entera, locutado por Chicken Muñoz. El español habló sobre su debut en la cocina más famosa de México, donde tuvo algunos desencuentros con Macky González.

En su momento, el chef Pablo no quiso probar el platillo hecho de alacranes de Macky González, por lo que se inició una ríspida relación entre ambos.

Respecto a este tema, el español dijo: “Doy gracias al cielo que lo que me comí no me mandara para el otro barrio, eso era lo que me preocupaba más, a mí Macky me daba igual”.

“Yo estaba recién llegado a México, con alacranes que vi cómo los limpiaban... vaya forma de limpiar alacranes. No es una cuestión de autoridad, es una cuestión de saber dónde estás. Yo me considero muy profesional y decidí jugarmela”, dijo sobre el platillo de Macky.

Te puede interesar: Nadia revela en llanto que su madre padece Asperger y pone un alto a Alejandra Toussiant: “habla de mí, pero de mi mamá no”.

El chef Pablo rompe el silencio sobre Macky González

Pablo asegura que ambos tienen una personalidad muy fuerte, por lo que fueron inevitables los choques: “Me molestaba que pusieran en duda mi profesionalida a la hora de decir algo”.





El español expresó que “hace más ruido el que se queja que el resto”, hablando de la contundente personalidad de la atleta.

“A mí cuando me retan de una manera tan directa, me cuesta porque soy muy terco. Macky es terca y yo doble terco”, dijo.

“Yo lo probé y ella quedó en evidencia... estaba bastante feo”, dijo sobre la preparación de la atleta, la cual inició un tenso momento en la cocina más famosa de México.

Y sobre las críticas en las redes sociales, esto comentó: “Yo aguanto mucho... hay que tomarse las cosas con humor. Entiendo la molestía, me dieron con un palo los tres primeros programas”.

También te puede interesar: MasterChef Celebrity: Nadia y Alejandra protagonizan polémica.