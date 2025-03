Chef Poncho Cadena habla sobre el pleito entre su exesposa y su prometida Litzy

La semana inició con una noticia realmente llamativa para la familia de TV Azteca luego de que se confirmara que la relación entre Litzy y el chef Poncho Cadena llegaría al altar. No obstante, la misma se volvió tendencia después de que la exesposa del consagrado cocinero no estuviera del todo de acuerdo con la nueva conquista de quien fue su pareja sentimental durante muchos años.

Fue el portal TVNotas quien dio a conocer que la mujer en turno, de nombre Marcela Morales, no solo no estaba de acuerdo con el noviazgo entre Litzy y el chef Poncho Cadena, sino que esta se lanzó contra su pareja al asegurar que, pese a estar próxima a casarse con él, no se iba a quedar con su patrimonio dado que no se lo iba a permitir. ¿Qué respondió el cocinero al respecto?

¿Qué dijo el chef Poncho Cadena sobre el pleito entre Litzy y su ex?

Fue durante una charla con la periodista Adela Micha que el juez de MasterChef México reveló más detalles respecto a su sentir sobre esta situación. En primera instancia, el cocinero confirmó que ya está separado de esta relación, esto al tiempo de asegurar que nunca hablaría mal de la señora Marcela Morales puesto que es la madre de sus dos hijos, lo que le impide criticar su forma de pensar.

De igual modo, y para calmar los rumores que se desataron últimamente, destapó que los tres involucrados en esta situación tuvieron a bien sentarse y aclarar lo sucedido, señalando que todo llegó a buen término. Y después de bromear sobre el supuesto patrimonio que tiene, el cual no es tan alto como se hizo ver, aseguró que se encuentra abierto a formar un hogar con Litzy por lo enamorado que está de ella.

Así demuestran su amor en redes

Más allá de las polémicas generadas por su noviazgo, vale decir que el amor que fluyó entre ambos inició, precisamente, en MasterChef , programa de TV Azteca. Y si bien tuvieron que esperar a que el proyecto terminara, una vez concluido este no han dejado de demostrar su amor a través de sus redes sociales, sobresaliendo sus respectivas cuentas de Instagram.