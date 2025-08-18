Cazzu comparte foto de Inti en el Día de la Infancia, mismo día en que Christian Nodal asistió a famoso evento de box

En medio de la vorágine de comentarios, memes y reacciones que ha provocado en redes sociales la última entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, este fin de semana Cazzu publicó algunos detalles sobre la vida que lleva con su hija de casi dos años, Inti.

En Argentina, este 17 de agosto se celebró el Día de la Niñez, que la cantante pasó en compañía de su pequeña.

¿Christian Nodal es deudor alimentario? Cazzu habla sobre la pensión para su hija, Inti [VIDEO] Cazzu no considera justa la cantidad de dinero que Christian Nodal da como pensión para su hija, Inti

Cazzu celebra el Día de la Niñez en Argentina junto a Inti

En sus historias de Instagram, Cazzu publicó la foto de una zona de juegos que preparó para que su hija, Inti, se divirtiera. Era un espacio dentro de su casa con un tapete colorido, peluches, muñecos y globos como decoración; también había una pizarra con el mensaje: “Feliz Día de la Niñez”.

En otra fotografía, podemos ver a Inti en su silla para bebé, disfrutando snacks caseros en forma de caras de ranita. Cazzu tomó la foto desde arriba, por lo que el rostro de la niña no se muestra completo para proteger su identidad.

En Argentina, cada tercer domingo de agosto se celebra a las infancias, de manera similar a que en México festejamos el Día del Niño el 30 de abril.

Hace unos días la cantante visitó nuestro país para promocionar su libro “Perreo, Una Revolución”. Al hablar brevemente con la prensa, contó que era la primera vez que se alejaba de su hija por varios días; también aseguró que la pensión alimenticia que Christian Nodal le da para Inti no le parecía justa, pero que ella podía darse el lujo de no iniciar una batalla legal y hacerse cargo de los gastos de Inti ella misma.

Cuando la prensa le cuestionó si Nodal ve a su hija, la intérprete dijo que “lo que ven es lo que hay”.

Por su parte, Christian Nodal ha estado en el centro de la polémica desde hace varios días por una entrevista que otorgó a Adela Micha. En esa conversación abordó la convivencia con su hija, y señaló lo complicado que le resulta verla porque vive en Argentina.

Tras la publicación de esa entrevista, Christian Nodal apareció en público este mismo domingo, en el famoso evento de box Supernova Strikers. Ahí, fue abucheado por una parte del público.