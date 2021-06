El VIDEO que confirmaría la reconciliación de Chicharito y su esposa.

La ruptura entre Chicharito Hernández y Sarah Kohan se convirtió en uno de los temas más comentados por parte de los internautas. En su momento, se habló de una supuesta crisis marital entre los artistas, pero todo apunta a una reconciliación.

Y es que Aislinn Derbez fue la encargada de aumentar los rumores del reciente encuentro entre el futbolista y la modelo australiana.

Aislinn Derbez también enfrentó dolorosa separación de Mauricio Ochmann

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su separación tras días de especulación por parte de la prensa.

La hija de Eugenio Derbez asistió al cumpleaños número dos de Noah, hijo de Chicharito y Sarah. En el evento se hizo presente el delantero tapatío, quien no dejó de jugar con su bebé en ningún solo momento.

“Ahora toca llevarla a fiesta infantil, la neta si me gustan las fiestas infantiles porque te sientas, los ves jugar, comes pizza, pastel y juegan solos, no hay que entretenerlos”, expresó la Aislinn en su cuenta de Instagram.

La actriz de La Casa de las Flores grabó fragmentos del evento con su celular, incluyendo una parte donde Chicharito Hernández jugó con su bebé en un inflable.

El futbolista se presentó con una camiseta gris, shorts y tenis blancos, por lo que usuarios de las redes sociales lo reconocieron de inmediato.

Pasados unos minutos, Aislinn actualizó sus historias de Instagram y publicó una fotografía junto a Sarah Kohan. Los admiradores no tuvieron dudas de que Chicharito y su expareja tuvieron un encuentro en la fiesta de cumpleaños número dos de su hijo.

La felicitación de Sarah Kohan a su bebé Noah

Sarah Kohan también publicó algunas fotos y videos del evento infantil dedicado a su retoño. Llamó la atención que el bebé portó un disfraz de Pedro Picapiedra y jugó sin parar en su fiesta de cumpleaños.

“Hace 2 años pasó lo más lindo. Baby Noah nació y me convertí en mamá. ¡Feliz cumpleaños al mejor niño que conozco! No hay palabras que describan el amor que te tengo. Ustedes son dos, pero ya me han enseñado mucho sobre la vida y siempre estaré agradecido por elegirme como su mamá. Te amo baby Noah por siempre y para siempre”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

El encuentro de Chicharito Hernández y Sarah Kohan desató todo tipo de rumores entre los cibernautas, quienes esperan más pruebas para confirmar la reconciliación entre una de las personalidades más comentadas del espectáculo.

