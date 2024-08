Chingu Amiga fue hospitalizada de emergencia; este es su estado de salud

La popular influencer y creadora de contenido Chingu Amiga, conocida por su carisma y energía contagiosa, sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue hospitalizada de emergencia justo antes de su esperada aparición en una convención. Este inesperado giro de eventos ha dejado a sus fans preocupados y ansiosos por conocer más detalles sobre su estado de salud.

¿Por qué fue hospitalizada Chingu Amiga?

Sujin Kim, mejor conocida como Chingu Amiga, compartió a través de sus historias de Instagram que tuvo que ser ingresada al hospital durante la madrugada debido a un malestar repentino. Aunque no reveló detalles específicos sobre la naturaleza de su dolencia, la urgencia de la situación quedó clara por el timing, justo antes de su compromiso en una popular convención anual de vídeo en línea.

Te puede interesar: Esta es la medalla que confirmaría el embarazo de Ángela Aguilar

Chingu Amiga nos hizo reír a carcajadas en el foro de La Resolana [VIDEO] La divertida Chingu Amiga nos contó las increíbles experiencias que ha tenido durante su exitosa carrera como creadora de contenido y se divirtió con El Capi.

A pesar de su estado, Chingu Amiga demostró su dedicación a sus seguidores al hacer un esfuerzo sobrehumano para cumplir con su participación en el evento. “Salí del hospital. Hago mi mejor esfuerzo para ir a la VidCon [...] Me veo mal”, compartió la influencer, evidenciando su determinación a no decepcionar a sus fans.

¿Cuál es el estado de salud de Chingu Amiga?

Tras su aparición en dicho evento, Chingu Amiga admitió estar lidiando con un malestar persistente. En sus propias palabras: “Chingus, ando mal. Ando muy mal. Pero ya me estoy recuperando, poco a poco”, declaró, sugiriendo que, si bien está fuera de peligro inmediato, su recuperación podría llevar tiempo.

La creadora de contenido también expresó su preocupación por no haber podido subir contenido en los últimos días, algo inusual en su rutina: ”Y me puse muy nerviosa, porque voy tres días sin subir video. Nunca me había pasado esto en mi vida, pero la verdad no pude”, compartió.

Te puede interesar: Cazzu sorprende con radical cambio de imagen tras polémica con Nodal; así luce

se enfermó Chingu Amiga :O pic.twitter.com/frElnz5aAt — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) August 13, 2024

Cabe señalar que, aunque Chingu Amiga no ha especificado la causa exacta de su malestar, algunos seguidores especulan que podría estar relacionado con el agotamiento o síndrome de burnout , considerando su intensa actividad y dedicación a la creación de contenido.