Muere la bebé recién nacida de famoso influencer de TikTok

David Allen, influencer conocido en TikTok como “ToTouchAnEmu”, recientemente compartió con sus seguidores una noticia que ha conmovido a la comunidad en línea: la trágica pérdida de su hija recién nacida.

Fallece trágicamente la hija del reconocido influencer de TikTok

El 4 de agosto, David Allen anunció a través de sus cuentas de Instagram y TikTok el fallecimiento de su hija Lily Grace Allen. La pequeña, nacida el 21 de junio, tenía apenas cinco semanas de vida cuando falleció el 27 de julio. La noticia ha causado una profunda conmoción entre los seguidores del influencer, quienes habían sido testigos de la alegría de Allen y su esposa Jessica al dar la bienvenida a su bebé.

En un emotivo video publicado en sus redes sociales, Allen compartió su dolor con sus seguidores. “Creo que he llorado cada lágrima que puedo llorar. No es fácil. No le deseo esto a nadie”, expresó visiblemente afectado. De igual modo, el influencer admitió haber esperado una semana para compartir la noticia, ya que no sabía cómo abordar el tema.

¿De qué murió la bebé de David Allen?

Hasta el momento, David Allen no ha revelado la causa del fallecimiento de Lily Grace. En su mensaje, el influencer se limitó a compartir su dolor y a expresar la dificultad de enfrentar esta pérdida.

La ausencia de detalles sobre las circunstancias de la muerte de la bebé ha generado una ola de apoyo y respeto por parte de sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de condolencias y solidaridad hacia Allen y su familia. Mensajes como “Fuerza hermano... para ti, para tu esposa”, “Sin palabras, lo siento mucho” y “Lo siento mucho por tu pérdida, realmente espero que todo mejore”, se pueden leer en el post.

