Chiquis rompe el silencio y habla de la fractura familiar que viven los Rivera.

La cantante de Regional Mexicano asegura no tener un solo problema con su familia pese al escándalo que se armó por la auditoria a los bienes de su madre.

Luego de toda la crisis que se vive en la familia Rivera debido a la herencia de Jenni, Chiquis rompió el silencio y se promulgó acerca de la auditoría que sus hermanos pidieron a su tía Rosie para saber cómo se están administrando los bienes de la fallecida cantante.

La hija mayor de la “Diva de la Banda” indicó que ella no tiene ningún problema con su familia, pese a que mucho se ha hablado en los medios sobre la repartición de bienes de su mamá.

En una entrevista para “El Gordo y la Flaca”, Chiquis Rivera evitó dar su opinión de las declaraciones que recientemente dio su tío Juan Rivera y se limitó a decir que para ella no hay rencillas y apoya a su familia.

Imperdible: Chiquis Rivera inició el 2021 con un plan muy maternal que a más de uno enloqueció, pero todo se derrumbó.

“Me encantaría, yo la verdad apoyo mucho a mi familia, los quiero mucho”, dijo Chiquis enSuelta la Sop”.

Sobre los rumores que indican que su hermana Jacqie, será la nueva albacea que administre el dinero y negocios de la intérprete de “Inolvidable”, la primogénita de Jenni sólo aseguró que hay buena relación con ella.

“Yo se le digo todos los días (que la quiero) acabo de hablar con ella. Ella sabe que la amo, que la apoyo, que estoy aquí, que quiero lo mejor para ella”, aseguró la también cantante.

Cabe recordar que Johnny López, hijo de Jenni Rivera, dio a conocer la crisis que hay en su familia debido a la herencia que dejó su mamá y acusó a sus tíos Rosie y Juan Rivera de manipularlo a él y a sus hermanos.

TE RECOMENDAMOS: Chiquis Rivera desmintió colaboración con Mr. Tempo entre mensajes llenos de rencor.

Johnny también aseveró que todos sus hermanos están de acuerdo con que Jacqie sea la albacea de la herencia, luego de que Rosie asegurara que ya no quiere administrar ni el dinero ni las empresas que dejó la cantante de banda.

“Nunca dije que ellos nos robaron, nunca dije eso. Como acabo de decir, quería ver la reacción, aunque las preguntas siempre van con la excusa de que no confiamos en ellos, se ponen muy defensivos”, dijo Johnny en entrevista con El Gordo y La Flaca.

“Dicen que somos niños y que no somos agradecidos, la última vez que hablé con Juan me dijo que solo porque era hijo de mi mamá yo no tenía derecho a hacer preguntas”, indicó el joven.

Mr. Tempo le pone fin a los rumores y aclara si demandará o no a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato.